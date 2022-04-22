В России назвали число безработных

22 апр. 16:55

Количество безработных в России осталось прежним по сравнению с 1 марта, но на рынке труда фиксируются негативные тенденции, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"По результатам оперативного мониторинга численность зарегистрированных безработных не превышает показатели начала марта. Если на 1 марта текущего года она составила 682,8 тыс человек, то на 19 апреля — 678,2 тыс человек", - приводит ее слова РИА Новости.

Говоря о негативных тенденциях, вице-премьер заявила, что все больше организаций сообщает об увеличении числа работников в простое или в режиме неполной занятости. При этом она подчеркнула, что растет количество вакансий на сайте "Работа в России", где представлено почти два млн предложений.