Лавров: у ЕАЭС есть будущее

22 апр. 16:54

В условиях санкций Запада у ЕАЭС есть будущее, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Что касается Евразийского экономического союза, в последние месяцы было несколько заседаний на уровне вице-премьеров, специально посвященных вопросам продолжения наших интеграционных планов в новых условиях, в условиях, когда нам нужно гораздо больше полагаться на себя и на надежных партнеров из других регионов", - заявил он по итогам переговоров с коллегой из Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Министр отметил сотрудничество с Китаем, Индией, "с которой у нас развивается интенсивное сотрудничество, в том числе по созданию транспортных коридоров, которые так или иначе будут выгодны для членов ЕАЭС".

"Будущее у Евразийского экономического союза есть, и все страны-члены занимаются тем, чтобы оно было светлым", - отметил Лавров.