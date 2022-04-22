В Астрахани откроется Каспийский центр космического мониторинга

22 апр. 16:30

Центр космического мониторинга для проведения геопространственных исследований в Каспийском макрорегионе появится в августе в Астрахани. Он будет создан на базе Астраханского госуниверситета (АГУ).

"Центр обеспечит возможность приема, комплексной обработки данных со спутников, а также проведение всесторонних исследований территории в целях предоставления наиболее полной, своевременной и объективной информации о природно-ресурсном потенциале, экономическом и экологическом состоянии Каспийского региона", - говорится в пресс-релизе, распространенном Минобрнауки РФ в пятницу.

Специалисты центра будут анализировать сельскохозяйственный кластер регионов на основе дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС. Также планируется разработка новых способов анализа больших пространственных данных и алгоритмов глубокого машинного обучения.