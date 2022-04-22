Путин сообщил главе Евросовета, от чего зависит возможность встречи с Зеленским

22 апр. 16:17

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем, от чего зависит возможность контактов с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава российского государства, что они произойдут, если на российско-украинских переговорах будут достигнуты конкретные результаты.

Путин подчеркнул, что в настоящее время представители Украины проявляют непоследовательность и не готовы искать взаимоприемлемые решения.

Также президент России и председатель Евросовета поговорили о развитии ситуации на Украине. Шарль Мишель поведал Путину о контактах с украинским руководством в ходе своей недавней поездки в Киев, передает ТАСС.