Открылись продажи билетов на прямые рейсы между Москвой и городами Греции

22 апр. 16:03

Греческая авиакомпания Aegean Airlines открыла продажу билетов на рейсы из Москвы в Афины и Салоники.

Первые рейсы из Домодедово в Грецию запланированы на 3 июня, Стоимость билета в Афины начинается от 13 тыс рублей, в Салоники - от 11 тыс рублей. Перевозчик уточняет, что рейс туда-обратно с багажом в середине июня обойдется минимум в 400 евро (от 32,5 тыс рублей).

Отметим, что ранее данные рейсы были убраны из маршрутной сетки, сейчас российские эксперты не советуют покупать билеты.

"Продажи открыты на лето по разным направлениям: и Варшава, и Салоники, и Афины, но будут ли полеты – вот это вопрос. Покупать сейчас билеты в Европу рискованно, вернуть деньги за отмененный рейс европейской компании будет непросто", - считает глава пресс-службы сервиса путешествий Туту.ру Наталья Анисимова.

Россия с 28 февраля запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех стран, которые закрыли небо в рамках нового пакета санкций. Греция входит в их число. Росавиация или МИД могут выпустить специальное разрешение на полеты лишь в особых случаях.