Эрдоган о российско-украинских переговорах: подвижки есть

22 апр. 15:56

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает максимум усилий для продолжения "стамбульского" процесса между Москвой и Киевом.

По его словам, если лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский примут приглашение турецкой стороны, то встреча их встреча пройдет в Стамбуле на высшем уровне.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на продвижение в переговорах России и Украины. "Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.