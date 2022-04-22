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Эрдоган о российско-украинских переговорах: подвижки есть

Эрдоган о российско-украинских переговорах: подвижки есть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара прилагает максимум усилий для продолжения "стамбульского" процесса между Москвой и Киевом.

По его словам, если лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский примут приглашение турецкой стороны, то встреча их встреча пройдет в Стамбуле на высшем уровне.

Кроме того, Эрдоган выразил надежду на продвижение в переговорах России и Украины. "Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды", - цитирует Эрдогана агентство Anadolu.

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