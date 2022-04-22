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Министры иностранных дел России и Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел России и Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

В пятницу, 22 апреля, состоялось пятое заседание министров иностранных дел формата "Центральная Азия + Россия". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Участники встречи поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия. Приоритетное внимание было уделено обеспечению стабильности в Центральной Азии на фоне развития ситуации в Афганистане.

В ходе заседания главы делегаций отметили важность дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества, в том числе по посткризисному восстановлению экономик, консолидации усилий по обеспечению продовольственной безопасности.

Помимо этого, стороны обсудили актуальные международные проблемы. Они также выразили готовность сосредоточить усилия на расширении межрегионального экономического сотрудничества,

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