Министры иностранных дел России и Центральной Азии обсудили ситуацию в Афганистане

22 апр. 15:48

В пятницу, 22 апреля, состоялось пятое заседание министров иностранных дел формата "Центральная Азия + Россия". Об этом сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Участники встречи поговорили о перспективах дальнейшего взаимодействия. Приоритетное внимание было уделено обеспечению стабильности в Центральной Азии на фоне развития ситуации в Афганистане.

В ходе заседания главы делегаций отметили важность дальнейшего укрепления многопланового сотрудничества, в том числе по посткризисному восстановлению экономик, консолидации усилий по обеспечению продовольственной безопасности.

Помимо этого, стороны обсудили актуальные международные проблемы. Они также выразили готовность сосредоточить усилия на расширении межрегионального экономического сотрудничества,