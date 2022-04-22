Прямой рейс свяжет Алматы и Милан в июне

22 апр. 15:38

Итальянская авиакомпания NEOS с 12 июня начнет выполнять рейсы между Миланом и Алматы.

Договоренность об открытии международного рейса была достигнута на встрече зампредседателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой с представителями авиакомпании.

Как сообщает пресс-служба Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана, полеты будут выполняться с 12 июня дважды в неделю, по понедельникам и четвергам. Маршрут будут обслуживать Boeing737 и 787.

Правовая база для выполнения прямых регулярных рейсов между двумя странами создана в рамках существующих договоренностей между Комитетом гражданской авиации МИИР Казахстана и авиационными властями Италии.