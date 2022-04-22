Путин обсудил с главой Евросовета Южный Кавказ

22 апр. 15:33

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили последние события на Южном Кавказе, а также недавнюю встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоялась 6 апреля.

"Подтверждена принципиальная важность последовательного выполнения основополагающих трехсторонних договорённостей Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - сказано в сообщении.

В ходе разговора Владимир Путин рассказал о предпринимаемых шагах, нацеленных на реализацию проектов по восстановлению экономических и транспортных связей, а также на запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы и переговоров по выработке мирного договора между странами.

В то же время, как отметил РИА Новости источник в Евросовете, Мишель "указал на стремление президента Азербайджана Алиева и премьер-министра Армении Пашиняна быстро двигаться к мирному соглашению между государствами".

Стоит добавить, что Путин и Мишель также обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер сообщил о принимаемых мерах по защите мирных жителей, ежедневном открытии гуманитарных коридоров и объявлении режима тишины для безопасной эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий.