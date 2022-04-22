СМИ: в Ираке обстреляли военную базу Турции

22 апр. 15:09

Утром 22 апреля на севере Ирака подверглась база турецкой армии. Об этом сообщили источники в местных силовых структурах.

Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Эль-Амадия, расположенного в 15 км от границы с Турцией в провинции Дохук, передает новостной портал SHAFAQ News.

По объекту, где дислоцируются войска Турции, было запущено две ракеты. Одна из них поразила военную технику. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним, в ночь с 17 на 18 апреля ВС Турции начали новую военную операцию против членов РПК на севере Ирака, получившую название "Коготь - Замок". В ней принимают участие турецкие ВВС и отряды спецназа.