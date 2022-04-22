ЕНД готовит бойкот парламента Грузии

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" может вновь объявить бойкот работе законодательного органа, а затем и вовсе покинуть парламент, заявил бывший депутат и член партии Нугзар Циклаури.

"Вполне возможно, что сейчас все начнется с бойкотирования этого парламента и будут предприняты шаги в этом направлении. А следующим шагом может быть, что мы совсем выйдем из этого парламента", - сказал он, подчеркнув, что сейчас наступило время для принятия важных решений и решительных шагов, пишет Sputnik Грузия.

Между тем, соратник Циклаури, депутат от ЕНД Тина Бокучава сообщила, что оппозиции не стоит концентрировать свое внимание на бойкоте.

"Я думаю, что это не тот вопрос, на котором нам нужно сконцентрироваться, потому что бесконечная дискуссия по этому вопросу уводит нас от гораздо более серьезных целей", - отметила она.

"Единое национальное движение" готовится к проведению масштабных акций протеста с требованием назначения досрочных парламентских выборов. Планы оппозиции озвучил депутат Леван Хабеишвили после встречи в тюрьме с экс-президентом, основателем партии Михаилом Саакашвили.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Рамаз Сакварелидзе, даже если ЕНД в самом деле уйдет из парламента, это мало что изменит в работе законодательной власти Грузии, которая без каких-то затруднений справлялась со своими обязанностями во время изначального бойкота депутатов от партии экс-президента Михаила Саакашвили.



"Не думаю, что какое-либо влияние имело бы такое действие. Потому что количества голосов депутатов, что останутся в парламенте, хватит для принятия решений. Надо отметить, что после вхождения в парламент "Национальное движение" не занималось какой-либо разработкой законопроектов, а только делало политические заявления. Поэтому никаких проблем их уход работе парламента не создаст", - сказал он.



При этом для Грузии это все же может создать проблему из-за переориентации членов ЕНД на уличные протесты. "Конечно, желательно, чтобы депутаты ЕНД оставались в парламенте, так как уход на улицы чреват новыми протестами и политической дестабилизацией. Увы, эта партия привыкла так жить. Возможно, им просто трудно работать в парламенте, а протесты кажутся им более плодотворным занятием", - обратил внимание Рамазн Сакварелидзе.



"В целом поведение ЕНД в последние годы указывает на то, что основной задачей партии является устройство дестабилизации в Грузии", - заключил эксперт.