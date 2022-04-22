В Адыгее майские праздники продлили на два дня

22 апр. 15:00

В период с 1 по 10 мая в Адыгее рабочим будет только один день - 6 мая.

Праздниками в республике объявлены Праздник весны и труда (1 мая), Ураза-Байрам (2 мая), День поминовения усопших (Радоница) (3 мая) и День Победы (9 мая). Так как Ураза-Байрам и Радоница приходятся на субботу и воскресенье, выходные переносятся на 4 и 5 мая, сообщается на официальном сайте министерства труда и социального развития Адыгеи. "Таким образом, работники организаций независимо от организационно-правовой формы, которым установлена пятидневная рабочая неделя, отдыхают с 1 по 5 мая, и с 7 по 10 мая", - уточнили в ведомстве.