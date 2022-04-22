Путин проведет встречу с российскими олимпийцами на следующей неделе

22 апр. 14:56

Встреча президента России Владимира Путина с российскими олимпийцами и паралимпийцами состоится 26 апреля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер проведет встречу с победителями Олимпийских игр 2022 года в Пекине и с членами паралимпийской сборной России, передает Чемпионат.com.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин встретится с олимпийцами в конце апреля. Перед встречей с главой государства некоторые из участников мероприятия сели на карантин.