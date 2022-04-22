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На юг России летом отправится 85 пар дополнительных поездов

На юг России летом отправится 85 пар дополнительных поездов

Холдинг РЖД на лето назначил дополнительно 85 пар поездов на юг России.

"Чтобы все смогли уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 - на юг", - сообщили в пресс-службе компании.

В Анапу назначено 37 пар дополнительных поездов, в Адлер - 31, в Новороссийск -13, в Кисловодск и Ейск - по две пары поездов.

Этим летом в поездах на южном направлении будет предоставлено 8,5 млн мест, на 6% больше, чем годом ранее.

"Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа", - подчеркнули в РЖД.

В летний сезон РЖД планируют перевезти всего свыше 40 млн человек.

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