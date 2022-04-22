На юг России летом отправится 85 пар дополнительных поездов

22 апр. 14:48

Холдинг РЖД на лето назначил дополнительно 85 пар поездов на юг России.

"Чтобы все смогли уехать, назначили 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 - на юг", - сообщили в пресс-службе компании.

В Анапу назначено 37 пар дополнительных поездов, в Адлер - 31, в Новороссийск -13, в Кисловодск и Ейск - по две пары поездов.

Этим летом в поездах на южном направлении будет предоставлено 8,5 млн мест, на 6% больше, чем годом ранее.

"Уже сейчас фиксируем высокий спрос на билеты к Черному морю и курортам Северного Кавказа", - подчеркнули в РЖД.

В летний сезон РЖД планируют перевезти всего свыше 40 млн человек.