Путин поговорил с членами Совбеза о сотрудничестве на постсоветском пространстве

22 апр. 14:37

В пятницу, 21 апреля, президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве.

Глава государства подчеркнул, что по линии правительства данными вопросами занимается вице-премьер Алексей Оверчук. "Он в деталях знает, как складывается работа, прежде всего, на экономическом треке. Я хочу пригласить его, для того чтобы он сделал сообщение, а после этого пообсуждаем заявленную сегодня тему", - приводит слова Путина РИА Новости.

В оперативном совещании также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатели Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель председателя Совебеза Дмитрий Медведев, глава администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.