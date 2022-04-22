Эрдоган намерен созвониться с Путиным и Зеленским

22 апр. 14:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен в ближайшие дни провести телефонные разговоры с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом глава турецкого государства сообщил сегодня после пятничной молитвы.

"Я планирую провести телефонные переговоры с Путиным и Зеленским в ближайшие дни", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Ранее о желании турецкого лидера провести телефонные переговоры с президентами России и Украины сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.