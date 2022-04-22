Ребенок умер во время сна в детском саду в Андижане

22 апр. 14:20

Четырехлетний воспитанник детского сада №31 Алтынкульского района Андижанской области Узбекистана умер во время дневного сна.

Это случилось накануне, между 14:00 и 15:00. Утром ребенок казался здоровым, сообщила медсестра учреждения.

"Дети, как обычно, легли спать в обеденное время, а когда воспитатель стал их будить, ребенок не вставал, на что воспитатель сразу же вызвал скорую помощь. По итогам медицинского осмотра выяснилось, что ребенок умер во сне", - сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования республики.

По данному факту проводится доследственная проверка.