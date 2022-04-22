Композитор Мурад Кажлаев провел вечер музыки в Махачкале

22 апр. 14:04

В Кумыкском театре Махачкалы состоялся вечер музыки композитора, народного артиста СССР и РСФСР, Героя труда России Мурада Кажлаева, сообщает пресс-служба Минкультуры Дагестана.

Зрители услышали вокально-хоровой цикл "Рождение песни" в исполнении хора Дагестанского театра оперы и балета под управлением главного хормейстера Эмилии Шихрагимовой, в основу которого легло стихотворение Расула Гамзатова и произведения Михаила Лермонтова и Александра Пушкина. Также прозвучали музыкальные композиции, которые Кажлаев посвятил своей супруге.

Помимо этого, впервые в Дагестане представлена восстановленная Симфоническая поэма "Памяти 28 героев-панфиловцев".

"Я долго искал черновики, восстанавливал в памяти отрывки партитуры, собирал по голосам, приводил в порядок свое, когда-то первое крупное произведение", - приводит пресс-служба слова Кажлаева.