Илон Маск намерен выложить за Twitter $46,5 млрд

22 апр. 13:59

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илона Маск Илон Маск собирается приобрести социальную сеть Twitter за $46,5 млрд. Это следует из заявление, поданного в Комиссию по ценным бумагам США

Американский предприниматель Маск пояснил, что $21 млрд он планирует отдать из своего кармана. Еще $25,5 млрд готовы предоставить ему ряд финансовых организаций, в частности Morgan Stanley Senior Funding.

В настоящее время бизнесмен также изучает возможность подачи заявки на тендер по покупке всех размещенных акций компании Twitter.

По данным агентства Bloomberg, подготовленные Маском финансовые гарантии на сумму $46,5 млрд с запасом перекрывают объем средств, который необходим для покупки почти 91% находящихся в чужих руках акций Twitter по цене $54,2 за штуку.

Ранее сообщалось, что Илон Маск планирует купить Twitter за $41 млрд.