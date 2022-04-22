Шествия на 1 Мая в Москве не будет из-за коронавируса

22 апр. 14:03

Московская мэрия не согласовала первомайское шествие с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Шествие 1 мая должно было пройти с 14.00 до 18.00 по центру Москвы, участие в мероприятии должны были принять до 30 000 человек.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании пункта 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным, проведение указанного публичного мероприятия не согласовано", - уточнили в пресс-службе департамента.