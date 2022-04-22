Депутаты Госдумы и Милли Меджлиса обсудили российско-азербайджанские перспективы

22 апр. 13:35

Сегодня в Москве при организации Института политических исследований совместно с Институтом актуальных международных проблем и Дипломатической академией при МИД РФ состоялся международный круглый стол "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение", в котором приняли участие депутаты Государственной Думы, депутаты Милли Меджлиса и представители экспертного сообщества двух стран. Мероприятие приурочено к 30-летию установления дипломатических отношений России и Азербайджана.



Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", модератор круглого стола, директор Института политических исследований Сергей Марков в своей речи обратил внимание на значимость подписания президентами двух стран Декларации о союзническом взаимодействии в преддверии 30-летия дипломатических отношений. "Базой этих союзнических отношений является активное взаимодействие народов двух стран, экономики и государственных структур. Президенты двух стран не только уважают друг друга, но и дружат, говорят на одном языке", – сказал он.





"В то же время мы должны говорить не только о тридцатилетии дипломатических отношений, но и обсудить те проблемы, которые есть сейчас в послевоенном урегулировании отношений между Азербайджаном и Арменией, а также различные вопросы взаимодействия гражданских обществ России и Азербайджана. Эти темы нужно обсуждать в максимально практическом ключе, концентрироваться на конкретной проблематике того, как нужно двигаться дальше. Сложности, которые возникли в связи со специальной военной операцией на Украине, являются преходящими, и мы будем двигаться вперед в отношениях двух наших стран и народов", - сообщил Сергей Марков.



Заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю Алла Полякова отметила, что большую роль в становлении российско-азербайджанских отношений сыграл Гейдар Алиев, а действующий президент Ильхам Алиев продолжает развивать заложенные основы. "21-23 февраля текущего года успешно прошел его официальный визит в РФ, в ходе которого была подписана Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. Это знаковое событие для наших отношений, которые отныне будут развиваться на качественно новом уровне", – подчеркнула она.



"Российские и азербайджанские парламентарии поддерживают традиционно доверительные контакты. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин регулярно проводит встречи на высшем уровне, с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой была встреча в Государственной Думе. Подтверждена договоренность о подписании соглашения о сотрудничестве с учреждением постоянно действующей комиссии высокого уровня. Парламентарии активно сотрудничают в рамках межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием РФ и Милли Меджлисом АР. Проводятся встречи на высшем уровне, в том числе в форме депутатских групп и комитетов. В Государственной Думе создана депутатская группа по связям с парламентом Азербайджанской Республики, куда вошли 43 депутата. Со стороны Милли Меджлиса сформирована группа из 41 человека", – рассказала Алла Полякова.

"За 2021 год председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова дважды встречались в Санкт-Петербурге на заседании межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ и на III Евразийском женском форуме. Российские парламентарии неоднократно входили в состав международных мониторинговых миссий на президентских и парламентских выборах в Азербайджанской Республике. В свою очередь азербайджанские коллеги приняли участие в качестве наблюдателей на выборах в Государственную Думу. Важно поддерживать достигнутый уровень сотрудничества между парламентариями наших стран с прицелом на дальнейшее укрепление и расширение межпарламентского диалога, включая сотрудничество в рамках международных и межпарламентских организаций", – призвала заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю.





"Символично, что Декларация о союзническом взаимодействии принята в год тридцатилетия установления дипотношений. Дан старт юбилейным культурным и гуманитарным мероприятиям. В Москве прошел фестиваль азербайджанской культуры "Дни Азербайджана". В Новой Третьяковке была представлена экспозиция народного художника Таира Салахова. В театре "Геликон-опера" состоялся музыкальный концерт "Звезды Азербайджана на московской сцене". В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ открылась выставка "Азербайджанский ковер. Новый взгляд". В кинотеатре "Иллюзион" прошли показы азербайджанских фильмов", – перечислила Алла Полякова.



Депутат Госдумы и депутат Астраханской областной Думы Олег Шеин, в свою очередь, рассказал о взаимодействии двух стран на Каспии. "Взаимодействие на Каспии с Азербайджаном действительно оказалось прорывным. Первое соглашение о регулировании ситуации по морскому шельфу вдоль Каспийского моря как раз было достигнуто между Россией и Азербайджаном. Мы это ценим, потому что определение национальных разграничений по Каспию было одной из ключевых задач в 90-е годы, так что роль Азербайджана здесь была на самом деле решающая", – обратил внимание он.

"Если говорить о связи между Астраханской областью и Азербайджанской Республикой, то мы буквально недавно открыли торговый дом в Баку. Азербайджанский торговый дом в Астрахани работает уже много лет. Мы ценим, что в Азербайджане есть возможность учиться и в школе, и в вузах на русском языке. Абсолютное большинство людей по эту сторону границы воспринимает Азербайджан как дружественную страну и уважает ее национальные интересы. Мы очень ценим то сотрудничество, которое у нас есть", – заявил Олег Шеин.





Говоря о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования, депутат Госдумы подчеркнул, что Россия сделает все необходимое для этого. "Россия признает Азербайджанскую Республику в ее международно-признанных границах. В вопросах урегулирования, мне кажется, мы должны смотреть на вещи сквозь оптимистическую призму. Азербайджан – страна толерантная, которая традиционно предоставляла возможность обучения на любом языке, которым владеет тот или иной человек. Я уверен, что в этом контексте какие-то попытки провокаций на эту тему совершенно беспочвенны", – отметил он.



В беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" Сергей Марков отметил, что участники круглого стола – действующие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, депутаты предыдущих созывов – активно участвуют в развитии отношений России и Азербайджана. "Это является одним из приоритетов внешней политики России. Развитие отношений между Россией и Азербайджаном находится на позитивном треке. Оно включает в себя и тесные отношения между государствами, поднятые президентами на уровень союзничества. Кроме того, у нас развиваются очень интенсивные экономические отношения, в том числе в энергетической области и в военно-технической сфере. Также у нас очень тесные отношения между гражданскими обществами, и мощными якорями являются развитые диаспоры двух стран, русская диаспора в Азербайджане и азербайджанская диаспора в России, которые чувствуют себя комфортно и поддерживаются властями", – сообщил он.



"Вопрос, в который и Россия, и Азербайджан вкладывают очень много усилий – это послевоенное армяно-азербайджанское урегулирование, в которое входит и открытие Зангезурского транспортного коридора, и потребность демаркации и делимитации всей длины армяно-азербайджанской границы. Россия предпринимает большие усилия для реализации достигнутых договоренностей, и здесь можно сказать, что президенты России и Азербайджана говорят на одном языке. Это тоже важно. В рамках круглого стола мы подвели итоги и отметили очень большую роль, которую сейчас, в кризисной международной обстановке играет Азербайджан", - поведал политолог.



"Наши коллеги отметили, что в России всегда был запрос на союзнические отношения, но есть запрос и на настоящий нейтралитет. Многие обратили внимание, что классические нейтральные страны, как Швейцария, Швеция и Финляндия, утратили на сегодня свой нейтральный статус, поскольку присоединились к санкциям. Сегодня их место занимают Турция и Азербайджан. Новая роль нейтральной страны может быть очень активно реализована Азербайджаном еще и в связи с тем, что он председательствует в Движении неприсоединения. Реализовать нейтралитет в современном мире очень сложно, потому что многие хотели бы, чтобы не было нейтральных стран. У России возникают хорошие возможности для развития наших дружеских отношений благодаря позиции Азербайджана и Турции", – заключил Сергей Марков.