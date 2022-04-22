Президент Ильхам Алиев поздравил православных христиан Азербайджана с Пасхой

22 апр. 13:45

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо православной христианской общине республики в честь Пасхи.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всю христианскую общину Азербайджана с праздником Святой Пасхи, желаю каждому из вас крепкого здоровья и счастья. Сегодня, как и в прошлом, Азербайджан является родиной всех, кто здесь живет, независимо от языка, религии или этнической принадлежности. В нашей стране, где царит высокая культура сосуществования, между разными народами и религиями сложились дружеские и братские отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Сохранение и популяризация этнокультурного многообразия, богатых поликультурных ценностей, многовековых традиций толерантности в нашем обществе является одним из основных направлений нашей государственной политики", - говорится в поздравлении.

Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан является одной из немногих стран с образцовыми государственно-религиозными отношениями, где культурному наследию разных народов уделяется всестороннее внимание и забота. "В условиях такой национально-духовной солидарности наши соотечественники-христиане живут своими традициями, религиозными верованиями, языком и культурой, выполняют свой гражданский долг и принимают активное участие во всех сферах нашей общественно-политической, общественно-культурной жизни", - отмечается в письме.

Президент Азербайджана пожелал счастья и благополучия семьям христианской общины.