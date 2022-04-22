Шольц: эмбарго на газ приведет тяжелым последствиям

22 апр. 13:40

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может выполнять пожелания Украины о немедленном эмбарго на газ из России, так как он может привести к тяжелым последствиям для многих стран.

Он считает, что данная мера не разрешит конфликт на Украине. Кроме того, канцлер также осудил мнение о том, что, продолжая получать газ, Германия "спонсирует" военную спецоперацию России.

"Дело в том, что мы хотим избежать драматического экономического кризиса, потери миллионов рабочих мест и заводов, которые больше никогда не откроются. Это имело бы серьезные последствия для нашей страны, для всей Европы, а также серьезно повлияло бы на финансирование восстановления Украины. Вот почему я обязан сказать: мы не можем этого допустить", - цитирует его РИА Новости.