Масочный режим в Азербайджане отменят в мае

22 апр. 13:34

С 1 мая 2022 года в Азербайджане отменяется требование об обязательном ношении медицинских масок. Об этом говорится в соответствующем решении Кабинета министров Азербайджана.

Использование масок в аэропортах и учебных заведениях теперь носит рекомендательный характер.

При этом в Кабмине сообщили, что в целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 особый карантинный режим в Азербайджане продлевается до 06:00 1 июля 2022 года.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 507 млн, из них более 6,2 млн человек скончались. В Азербайджане выявлены 792 445 случаев заражения.