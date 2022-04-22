На реке Кубань обрушилась плотина

22 апр. 13:30

На реке Кубань на Федоровском узле в Абинском районе Краснодарского края в пятницу обрушилась плотина.

Соответствующими фотографиями и видео делятся пользователи социальных сетей. ФГБУ "Управление "Кубаньмелиоводхоз" и ГУ МЧС по Краснодарскому краю ситуацию пока не комментируют.

На Федоровском узле работают специалисты, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Отметим, что проход и проезд по технической эстакаде Федоровского подпорного гидроузла в Абинском районе был полностью перекрыт с 29 сентября. Сооружение с 2018 года находилось в предаварийном состоянии. Осенью 2021 года началась реконструкция гидроузла.