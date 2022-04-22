Хикмет Гаджиев: предотвращение антиазербайджанской пропаганды – одна из важнейших задач перед азербайджанцами мира

22 апр. 13:26

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше заявил, что перед диаспорскими организациями Азербайджана поставлены серьезные задачи, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

По его словам, одним из основных направлений этих задач и поручений является предотвращение каких-либо провокаций и антиазербайджанской пропаганды, более активное информирование широкой общественности о реалиях Азербайджана через представителей диаспоры в странах, в которых они живут и работают, активизация роли азербайджанцев в общественно-политической жизни государств.

Он отметил, что проводимая во время Карабахской войны политика и деятельность диаспорских организаций достигла серьезных успехов в соответствии с поставленными Ильхамом Алиевым задачами.

"Перед нами стоят новые задачи, потому что мы находимся в постконфликтном периоде и армянские лоббистские организации, некоторые их покровители и в целом разные круги, которые долгое время осуществляют против Азербайджана грязную пропаганду и кампании, до сих пор преследуют такие намерения против нашей страны", - сказал он.

Также Гаджиев подчеркнул, что поэтому "перед нашими диаспорскими организациями поставлены новые задачи по более скоординированному информированию мирового сообщества о реалиях Азербайджана".