Ректор ВШЭ: "В условиях кризиса мы должны обеспечить российским студентам возможность продолжения получения высшего образования на родине"

22 апр. 13:13

Вчера в координационном центре правительства России вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел встречу с представителями сферы высшего образования. В своем выступлении ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов сконцентрировался на ситуации в области международного сотрудничества в высшем образовании и выступил с рядом предложений в сфере международного партнерства, онлайн-образования и финансовых технологий, сообщили "Вестнику Кавказа" в пресс-службе ВШЭ.

Одним из важнейших направлений международной работы для университетов в условиях кризисной ситуации стало обеспечение возможности продолжения получения высшего образования на родине российскими студентами, учащимися в зарубежных вуза. Никита Анисимов отметил, что из 1200 обращений о переводе в российские вузы триста поступило в Высшую школу экономики. Университет оперативно реагирует на такие запросы и уже около ста студентов вернулось на родину и посещает лекции в Вышке, остальные находятся на той или иной стадии обработки заявления и возврата на родину.

"Мы переходим от студентов, которые переезжали индивидуально, потому что в университетах было что-то не так к переезду семей из недружественных государств в Россию. Это более длительный период, а значит мы сейчас в течение какого-то срока, я оцениваю, что до сентября – будем получать такие заявления. Мы конечно, будем продолжать и дальше эту работу", — отметил ректор ВШЭ.

Он рассказал, что Высшая школа экономики имеет партнерские отношения с трестами зарубежными организациями по программам сотрудничества в сфере образования – в первую очередь, программам студенческой мобильности и программы двойных дипломов. На данный момент в отношении трети из них университет получили сообщения от партнеров о приостановке сотрудничества и только в отношении четырех - сообщения о полном прекращении сотрудничества (университеты Австрии, Чехии и Эстонии). Как отметил ректор, 80% из этой трети — это "спящие" соглашения, судьба которых на данный момент очевидна. В отношении 45 программ мобильности – есть подтверждения о готовности продолжить сотрудничество. В отношении программ двух дипломов – 13 партнерских университетов подтвердили готовность к совместной работе; 21 университет – заявил о приостановке, но ищет решения, которые позволят обойти внутренние ограничения и выдавать студентам второй диплом.

"Я собрал всех в университете и объявил, что международное сотрудничество — это сейчас приоритет срочного персонального внимания со стороны ректора и каждого руководителя. Я считаю, что сейчас в международном сотрудничестве огромные возможности. Если мы возьмем 10 крупнейших стран мира по численности населения, вычтем из них США и Россию – мы увидим, что это 4 млрд человек населения. Это огромное количество людей, которые к нам хорошо расположены", - рассказал Никита Анисимов.

Особое внимание он уделил развитию сотрудничества и партнерских отношений с восточными странами, например, с Индией и Китаем. Так, в кампус Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге для руководства его международной деятельностью пригласили эксперта из Индии.

По мнению ректора ВШЭ, для развития этого направления международной деятельности нужна поддержка профессионально подготовленных специалистов-востоковедов. Он выступил с предложением рассмотреть возможность в 2023 и последующих годах расширить прием в бакалавриат и магистратуру по направлению востоковедения.

Анисимов также обратил внимание на ситуацию в сфере онлайн-образования. На конец 2021 года НИУ ВШЭ была крупнейшим из российских вузов на рынке полноценного онлайн-обучения и в России, и за рубежом. Основной платформой была Coursera, на площадке которой университет реализовывал 88 онлайн-курсов, 12 специализаций, 5 полностью онлайн-магистерских программ.

В начале марта Coursera в одностороннем порядке разорвала все сотрудничество и прекратила доступ и сотрудников, и студентов ко всему образовательному контенту НИУ ВШЭ. Это недружественное решение привело университет к необходимости быстрого переноса контента курсов и процесса обучения на внутренние ресурсы. Этот опыт показал, что на сегодняшний день в России достаточно много различных платформ в части edTech, но их бизнес-модели и технологическая составляющая не соответствуют требованиям к полноценному онлайн-образованию. В связи с этим Высшая школа экономики предлагает создать проект русского технологического платформенного решения для дальнейшего развития онлайн-образования и поддержания технологического суверенитета России в сфере онлайн-образования.

Еще одной проблемой, требующей особого внимания, является технологическое оснащение экспорта российского образования. Сегодня все массовые способы оплаты из-за рубежа в адрес российских вузов де-факто заблокированы. В этой связи предлагается создание одного или нескольких платежных агентов (финтех-платформы) для экспорта российского (в том числе онлайн) образования за рубеж. По словам ректора, в связи с возникшей ситуации на территории дружественных России стран значительно активизировались университеты недружественных государств. "Нам очень важно активно работать на этих направлениях, в этих государствах и быть очень активными. Я призываю всех обратить внимание на международное сотрудничество в формате экспансии российского высшего образования в дружественные государства", — резюмировал Никита Анисимов.