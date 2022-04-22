В Крыму поймали подозреваемого в распространении экстремистских материалов

22 апр. 13:04

ФСБ задержала в Крыму местного жителя, подозреваемого в распространении материалов экстремистской направленности, сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что житель Симферопольского района Республики Крым, 1975 года рождения с помощью сети "Интернет" разместил в одной из социальных сетей материалы, которые, согласно результатам комплексного психолого-лингвистического исследования, содержат лингвистические и психологические признаки побуждения к осуществлению насильственных действий в отношении представителей одной из национальностей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ либо электронных или информационно-коммуникационных сетей, в том числе "Интернет"). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.