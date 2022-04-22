Северная Осетия готова трудоустроить беженцев из Донбасса

22 апр. 13:01

В Северной Осетии беженцам из Донбасса предлагается свыше 800 вакансий, рассказала в интервью "Интерфаксу" председатель комитета республики по занятости населения Альбина Плаева.

"На сегодняшний день в республиканскую службу занятости обратились 22 работодателя, готовые трудоустроить граждан, прибывших из Донбасса и Украины. В базе данных службы занятости имеется 802 вакансии со средней зарплатой в 14 576 руб., на которые также возможно трудоустройство прибывших граждан", - сообщила она.

Помощь в трудоустройстве беженцы могут получить в консультационных пунктах и в местах временного пребывания. По словам Плаевой, основной путь решения вопроса - адаптация действующего законодательства РФ в области занятости населения в соответствии со сложившейся ситуацией, процедуру признания гражданина безработным следует упростить.

"Также необходимо внести в государственную программу "Содействие занятости населения Республики Северная Осетия-Алания" новых краткосрочных мероприятий, способствующих созданию рабочих мест для прибывших граждан", - считает она.

Часть беженцев из Донбасса уже работает в Северной Осетии садоводами, воспитателями и библиотекарями.