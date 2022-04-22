Казахстан примет следующее заседание комиссии ТюркПА по социально-гуманитарным вопросам

22 апр. 12:52

ЗАГ: Казахстан примет следующее заседание комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам

Названа страна, в которой состоится заседание комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран по социальным, культурным и гуманитарным вопросам.

Как сообщает Trend, соответствующее решение принято 22 апреля на девятом заседании комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, прошедшем в Милли Меджлисе Азербайджана.

Так, следующее заседание комиссии состоится в мае 2023 года в Казахстане.