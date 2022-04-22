Казахстан примет следующее заседание комиссии ТюркПА по социально-гуманитарным вопросам

ЗАГ: Казахстан примет следующее заседание комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам
Названа страна, в которой состоится заседание комиссии Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран по социальным, культурным и гуманитарным вопросам.
Как сообщает Trend, соответствующее решение принято 22 апреля на девятом заседании комиссии ТюркПА по социальным, культурным и гуманитарным вопросам, прошедшем в Милли Меджлисе Азербайджана.
Так, следующее заседание комиссии состоится в мае 2023 года в Казахстане.