Опрос: 66% грузин поддерживают введение визового режима для россиян

22 апр. 12:48

Идею о том, что россиян нужно обязать получать визу для посещения Грузии поддерживают 66% жителей страны. Опрос был проведен тбилисским офисом американского Национального демократического института международных отношений (NDI), пишет "Коммерсантъ".

Против введения виз для россиян высказались 23% респондентов, еще 12% не смогли дать ответ.

Опрос был проведен в марте, после начала спецоперации России на Украине. Участие в опросе приняли свыше 4 тыс человек, погрешность в репрезентативности может составить не более 1,8%.

С конца февраля десятки тысяч россиян переехали в Грузию.

Для россиян безвизовый режим действует в Грузии с 2011 года, он был введен указом президента Саакашвили для развития туризма. При этом граждане Грузии с 2000 года могут попасть в Россию только при наличии визы.