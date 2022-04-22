Крупный завод по производству стройматериалов возведут в Каспийске

22 апр. 12:47

В Каспийске до конца 2022 года будет построен завод по производству стройматериалов, продукция предприятия будет использоваться для реализации крупных проектов.

"Здесь будут [производиться] газобетонные блоки, известь, сухие смеси, будет кирпичный завод. Газобетон – где-то 460 кубов в год, кирпича выходят 140 тысяч тонн, известь и сухие смеси — по 70 тыс т", - сообщил гендиректор компании "Капиталинвестпром" Магомедали Багандов.

По его словам, в настоящее время есть риск не подключить в срок инженерные коммуникации для предприятия, однако для подведения инженерной инфраструктуры уже поданы заявки и заключены договоры с энергосетевой компанией.

Для производства материалов будет использоваться местное сырье.