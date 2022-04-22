В Кремле рассказали, поедет ли Путин на саммит G20

22 апр. 12:44

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 ("Большая двадцатка") пока не принималось.

"Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, накануне министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати, председательствующей в этом году в G20, подтвердила, что президенту России Владимиру Путину направили приглашение на саммит "Большой двадцатки", который должен пройти на Бали 15-16 ноября 2022 года.