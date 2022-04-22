Варшава готова расторгнуть контракты на поставку российской нефти

22 апр. 12:40

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава рассматривает вопрос расторжения ранее заключенных контрактов на поставку нефти из России

Ранее правительство этой страны заявило, что до конца этого года Польша полностью откажется от российских энергоносителей.

"Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально", - приводит слова Наимского РИА Новости.

По его данным сейчас НПЗ в Гданьске и Плоцке перерабатывают 26-27 млн тонн нефти в год, из которых примерно 60% - это российская нефть.

При этом Наимский подчеркнул, что НПЗ после отказа от нефти из России понесут убытки. "Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведет к тому, что цена временно, по крайней мере, вырастет", - сказал он.