Россию покидает крупнейший производитель подшипников

22 апр. 12:34

Крупнейший производитель подшипников SKF принял решение прекратить деятельность в России. Об этом говорится в пресс-релизе шведской компании.

"Намерение состоит в том, чтобы продать бизнес контролируемым образом с целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России", - сказано в сообщении.

Глава SKF Рикард Густафсон пояснил, что компания не может продолжать работать в России, поскольку не существует основы и стабильности для ведения бизнеса. "Мы приняли решение прекратить все операции, участие и инвестиции SKF в России", - цитирует его ТАСС.

Напомним, в начале марта 2022 года SKF временно приостановила поставки российским покупателям. Завод SKF в России, производящий шарикоподшипники для российских заказчиков на железных дорогах, работал до дальнейшего уведомления.