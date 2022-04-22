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Роспотребнадзор исключил исчезновение ковида

Роспотребнадзор исключил исчезновение ковида

Абсолютное исчезновение коронавирусной инфекции маловероятно, сообщил научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, вероятнее всего, инфекция останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заражения.

"Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда, и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", - приводит слова собеседника РИА Новости.

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