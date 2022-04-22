Роспотребнадзор исключил исчезновение ковида

22 апр. 12:27

Абсолютное исчезновение коронавирусной инфекции маловероятно, сообщил научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, вероятнее всего, инфекция останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заражения.

"Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда, и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру", - приводит слова собеседника РИА Новости.