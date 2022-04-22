Нидерланды заморозили 632 млн евро российских активов

22 апр. 12:22

Финансовые учреждения Нидерландов заморозили в общей сложности российские активы на сумму 632 млн евро. Об этом говорится в отчете, направленном министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой национальному парламенту.

Также к настоящему времени заблокированы операции на 274 млн евро, передает ТАСС.

Кроме того, Нидерланды в рамках антироссийских санкций запретили 20 яхтам покидать свои порты, доставлять или передавать их владельцам. Таможенные органы проверили 33,5 тыс контейнеров и рассмотрели 63 тыс деклараций на экспорт товаров.

В документе также опровергается информация о том, что подпавшие под санкции россияне уклоняются от санкций в Нидерландах. "Расследования и проверки указывают на отсутствие незамороженных активов в существенных масштабах находящихся под санкциями лиц", - подчеркнул Хукстрой.