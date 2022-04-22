Кубань стала лидером России в сфере производства органических продуктов

22 апр. 12:18

Краснодарский край занял первое место среди российских регионов по количеству предприятий, производящих органические продукты питания, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование "Россельхозбанка".

На Кубани четырнадцать предприятий, получивших сертификат производителей органической продукции. В регионе производят различные виды овощей, кукурузу, сою, рапс, подсолнечник, зерновые, муку и другую продукцию.

По десять предприятий-производителей органической продукции зарегистрировано в Воронежской области, Москве и Подмосковье.

Всего в России насчитывается 193 производителя органической продукции в 54 регионах страны.