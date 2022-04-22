Шольц: Германия делает все ради недопущения мировой войны

22 апр. 12:15

Германия пытается избежать вовлечения НАТО в боевые действия на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отметив, что нужно пытаться добиться деэскалации.

"Введение бесполетной зоны сделало бы НАТО стороной войны. Я давал присягу. Я давно говорил, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и такой хорошо вооруженной страной, как Россия, которая также имеет ядерное оружие", - сказал он в интервью, которое опубликовано в пятницу в журнале Der Spiegel.

"Я делаю все, чтобы не допустить эскалации, ведущей к третьей мировой войне. Ядерной войны быть не должно", - подчеркнул Шольц.