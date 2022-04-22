Игорь Коротченко: российское экспертное сообщество выступает за реализацию всех договоренностей Азербайджана и Армении 

22 апр. 12:00

Все послевоенные договоренности Азербайджана и Армении должны быть как можно скорее претворены в жизнь – об этом сегодня на полях международного круглого стола "Россия и Азербайджан – дружба, сотрудничество и уважение" заявил главный редактор журнала "Национальная оборона", политический аналитик Игорь Коротченко. Круглый стол организован Институтом политических исследований совместно с Институтом актуальных международных проблем и Дипломатической академией при МИД РФ.



Прежде всего он отметил, что на протяжении всех 30 лет со дня установления дипломатических отношений России и Азербайджана контакты двух стран развивались исключительно успешно. "И сегодня, в условиях очень сильной мировой военно-политической турбулентности, связи Москвы и Баку остаются по-прежнему вне политической конъюнктуры и влияния извне. Наши отношения стратегического союзничества, дружбы и сотрудничества крепки абсолютно во всех областях", - подчеркнул Игорь Коротченко.



Политический аналитик обратил внимание, что российское экспертное сообщество консолидировано выступает и по перспективам российско-азербайджанских отношений, и по армяно-азербайджанскому послевоенному урегулированию. "Сегодня мы еще раз подтвердим важность наших контактов, обозначим движение вперед по ключевым направлениям в области политики, дипломатии, культуры, научных связей, общественных контактов и экспертных инициатив. Мы должны двигаться вперед во имя процветания мира и сотрудничества", - призвал главный редактор журнала "Национальная оборона".



"Очень важно, я думаю, говорить также о ходе реализации армяно-азербайджанского урегулирования на базе известных принципов, сформулированных, в частности, в трехстороннем Заявлении от 9 ноября 2020 года, в московских и сочинских договоренностях. Российское экспертное сообщество выступает за скорейшую практическую реализацию всех договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Главным пунктом безусловно является полный вывод всех незаконных армянских вооруженных формирований с территории Карабахского экономического района Азербайджана", - заявил Игорь Коротченко.



"Также, разумеется, необходимы разблокировка транспортных коммуникаций, реализация инициативы "3+3", практическая делимитация и демаркация государственной границы между Азербайджаном и Арменией. Мы ожидаем начала претворения в жизнь всех этих договоренностей", - сообщил он.