Поддельные экспонаты обнаружены в музее-заповеднике "Ичан-Кала" в Узбекистане

22 апр. 12:00

В Государственном музее-заповеднике "Ичан-Кала" в Хиве выявлено свыше ста поддельных экспонатов, следует из данных Агентства культурного наследия Узбекистана.

Подделки обнаружены в ходе работ по изучению фонда Государственного музея-заповедника "Ичан-Кала", которые проводили инспекция охраны культурного наследия Кабинета Министров и Агентство культурного наследия.

В Списке уникальных предметов музея выявлен 101 музейный предмет не соответствующий описаниям приходной книги по размеру, материалу, стилю обработки и периоду создания.

Генеральная прокуратура изучит вопрос и примет необходимые правовые меры.