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На Ставрополье появятся новые пункты временного размещения для беженцев

На Ставрополье появятся новые пункты временного размещения для беженцев

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил организовать пункты временного размещения для прибывающих с территории Донецкой, Луганской народных республик и Украины по всей территории региона, сообщает пресс-служба главы края.

"Количество беженцев, прибывающих к нам, возрастает. Накануне приехал еще 231 человек. Нельзя исключать, что это число может увеличиваться и в дальнейшем. Поэтому пункты временного размещения, оснащенные всем необходимым, должны быть созданы в каждой территории", - цитирует пресс-служба Владимирова.

Глава края отметил, что пункты временного размещения необходимо оснастить всем необходимым, чтобы достойно принять людей. "Но материальным оснащением, созданием бытовых условий работа не должна ограничиваться. В каждом пункте при необходимости должна быть оказана медицинская помощь. Детей школьного возраста нужно устроить в школы, тех, кто помладше при желании родителей определить в детские сады", - добавил он.

По его словам, взрослым нужно оказывать помощь в трудоустройстве. "Оперативно реагировать на другие обращения. Люди оказались в непростой ситуации, и мы сделаем все что в наших силах, чтобы им помочь", - подчеркнул Владимиров.

Кроме того, губернатор поручил собрать комиссию, которая проанализирует качество подготовки и работы всех пунктов временного размещения, развернутых на Ставрополье.

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