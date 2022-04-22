Таиланд отменяет ПЦР-тест для вакцинированных туристов

22 апр. 11:39

Власти Таиланда с 1 мая смягчат коронавирусные меры для туристов.

Глава отдела новостей МИД Таиланда Марати Налита Андамо сообщила ТАСС в пятницу, что "с 1 мая привитым от коронавируса туристам не придется проходить ПЦР-тест по прибытии и бронировать гостиницу на одну ночь для ожидания его результатов". При этом туристам рекомендуется самостоятельно пройти антигенный тест и обратиться за помощью медиков, если будет обнаружена инфекция.

"Кроме того, снижается с $20 тыс до $10 тыс сумма обязательного медицинского страхового покрытия", - добавила представитель ведомства.

Система Thailand Pass, созданная для получения разрешения на въезд в королевство, продолжит действовать и будет использоваться для проверки сертификата о вакцинации и медстраховки.

Непривитым путешественникам по-прежнему нужно бронировать гостиницу для прохождения изоляции, а на пятый день сдавать ПЦР-тест.