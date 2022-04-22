В России выявили 9 тыс случаев коронавируса

22 апр. 11:27

За минувшие сутки в России выявили 9 001 новый случай заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 644, в Петербурге - 608, в Подмосковье - 440. В Краснодарском крае - 218, в Ставропольском крае - 112, в Крыму - 93, в Дагестане - 21, в Кабардино-Балкарии - 23, в Адыгее - 21, в Карачаево-Черкесии - 18, в Северной Осетии - 11, в Ингушетии - 8, в Чечне - 14.

Общее число инфицированных в России достигло 18 119 862 человека.

Госпитализированы за сутки 2 660 человек, что на 9,2% меньше, чем накануне. Выздоровели - 13 480 пациентов, за все время - 17 451 090.

Умерли за сутки 195 человек, с начала пандемии - 374 563.