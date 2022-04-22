Zewa и Libresse покидают Россию

22 апр. 10:52

Шведская компания по производству личной гигиены Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, уйдет с российского рынка, сообщает пресс-служба компании.

"Условия ведения бизнеса в России для Essity ухудшились. Активы компании в России обесценились примерно на 1,4 млрд шведских крон ($ около 150 млн). Кроме того, запущен процесс выхода с российского рынка", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что в прошлом году чистый объем продаж в России составил около 2,8 млрд шведских крон (около 290 миллионов долларов), что соответствует 2% от общего объема консолидированных чистых продаж за 2021 год