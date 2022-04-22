Австралия расширила антироссийские санкции

22 апр. 10:48

Правительство Австралии ввело санкции в отношении 147 граждан России.

В письме МВД Австралии, распространенном в пятницу, говорится, что санкции касаются 144 сенаторов Совфеда России, а также "дочерей президента России" Владимира Путина Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, "дочери главы МИД России" Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой.

В дальнейшем "Австралия продолжит вводить ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за агрессию России в адрес Украины или обладает рычагами влияния в стране", подчеркнула глава МИД страны Марис Пейн.

В настоящее время под действие автономных санкций Австралии попали порядка 750 россиян.