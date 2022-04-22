Удар табуретом стоил жителю Ставрополя двух лет свободы

22 апр. 10:44

В Ставрополе осудили местного жителя за причинение тяжкого вреда здоровью знакомому табуретом, сообщает пресс-служба Промышленного районного суда краевой столицы.

Инцидент произошел 22 августа 2021 года в Ставрополе. По данным правоохранителей, личная антипатия стала причиной ссору двух мужчин. Один из них взял в руки кухонный табурет и несколько раз ударил им знакомого по голове. В отношении преступника возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия").

В марте текущего года злоумышленника признали виновным, ему дали два года лишения свободы, а также два года испытательного срока.