Росавиация просит авиакомпании готовиться к полетам без GPS

22 апр. 10:31

Авиакомпаниям рекомендуется подготовиться к возможному отключению американской глобальной навигационной спутниковой системы (GPS), пишут "Известия".

Письмо с соответствующими рекомендациями замглавы Росавиации Дмитрий Ядров направил гендиректору "Госкорпорации по организации воздушного движения" Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства. Рекомендации поступили руководителям авиакомпаний.

В письме Ядрова говорится, что экипажи на этапе планирования полетов должны быть готовы к выполнению стандартных процедур взлета и захода на посадку, не связанных с применением спутникового сигнала, и использованию дублирующих средств воздушной навигации. Авиакомпаниям предлагается провести с экипажами дополнительные занятия, чтобы отработать действия при сбоях в работе спутниковых систем навигации.

Данные рекомендации обусловлены получением информации от европейского авиарегулятора 17 марта о том, что после 24 февраля участились случаи «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.