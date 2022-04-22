"Газпром" продолжает штатно подавать газ для транзита через Украину

22 апр. 10:17

Транзит газа через Украину в Европу происходит в соответствии с заявками потребителей на 22 апреля, сообщили в "Газпроме".

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 58,2 млн кубометров на 22 апреля", - говорится в сообщении компании.

Отметим, что максимальные контрактные обязательства "Газпрома" перед Украиной составляют около 109,6 млн кубометров в сутки. Транзит держался на близком к этому уровне с конца февраля до второй декады апреля.