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Узбекистан перейдет на российский аналог SWIFT?

Узбекистан перейдет на российский аналог SWIFT?

Нацбанк ВЭД Узбекистана может перейти на систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ для взаимных операций, сообщает пресс-служба узбекистанского ЦБ.

"На сегодняшний день НБУ имеет возможность использования системы передачи финансовых организаций. При необходимости Нацбанк может осуществлять расчеты с российскими банками с использованием этой системы или других альтернативных систем", сказано в сообщении.

Ранее регулятор заявлял, что банки Узбекистана принимают меры по организации работы альтернативных платежных систем, чтобы предотвратить риски по текущим международным операциям.

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