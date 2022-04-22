Узбекистан перейдет на российский аналог SWIFT?

22 апр. 10:15

Нацбанк ВЭД Узбекистана может перейти на систему передачи финансовых сообщений Центробанка РФ для взаимных операций, сообщает пресс-служба узбекистанского ЦБ.

"На сегодняшний день НБУ имеет возможность использования системы передачи финансовых организаций. При необходимости Нацбанк может осуществлять расчеты с российскими банками с использованием этой системы или других альтернативных систем", сказано в сообщении.

Ранее регулятор заявлял, что банки Узбекистана принимают меры по организации работы альтернативных платежных систем, чтобы предотвратить риски по текущим международным операциям.